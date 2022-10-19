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Сегодня, 18:15

Конте — про «МЮ»: «По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у них неудачный период»

Конте заявил, что у «Манчестер Юнайтед» сейчас неудачный период
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что у «Манчестер Юнайтед» сейчас неудачный период.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться. У этой команды огромный потенциал с экономической точки зрения. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у «Юнайтед» неудачный период. Но всего два года назад «МЮ» боролся за победу в АПЛ и стал вторым после «Сити» — не забывайте об этом. Речь о команде, которая всегда попадает в топ-4, играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи, если не допускает серьезных ошибок», — приводит слова Конте Sky Sports.

19 октября «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22.15 по московскому времени.

«Шпоры» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12724287/antonio-conte-tottenham-boss-urges-side-to-fight-monster-man-utd-and-says-winter-world-cup-cant-happen-again
Антонио Конте
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
7
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
10
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
11
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
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