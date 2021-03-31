Леброн Джеймс станет партнером компании FSG, которой принадлежит «Ливерпуль»

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс в ближайшее время должен стать партнером американской компании Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат футбольный «Ливерпуль» и клуб МЛБ «Бостон Ред Сокс», сообщает Sky Sports.

Джеймс, владеющий двумя процентами акций «Ливерпуля», вместе со своим партнером Мавериком Картером собирается присоединиться к бизнесменам Джону Уильяму Генри, Тому Вернеру и другим в структуре собственности FSG.

Джеймс имеет двухпроцентную долю в «Ливерпуле» с 2011 года, которую он приобрел за 4,7 миллиона фунтов стерлингов.

36-летний баскетболист и его деловой партнер Маверик Картер стали первыми темнокожими партнерами в FSG после увеличения инвестиций в эту группу, капитализация которой оценивается в более чем 6 млрд долларов.