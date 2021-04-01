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Форвард «Лидса» Родриго опроверг слухи о своем уходе из клуба

10:47
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Нападающий «Лидса» Родриго Морено опроверг слухи о своем уходе из клуба.

«Хочу прояснить — истории о том, что я хочу уйти из «Лидса», и о том, что у меня ссора с Марсело Бьелсой — ложь. Мне жаль, что некоторые люди дезинформируют наших болельщиков. Я счастлив в команде, мне нравится в «Лидсе», я уважаю тренера и соотношу себя с клубом», — написал у себя в Instagram Родриго.

Публикация от Rodrigo Moreno (@rodrigom91)

Родриго Морено перешел в «Лидс» из «Валенсии» в августе 2020 года за 30 миллионов евро. 30-летний испанец провел 24 матча в составе «павлинов», на его счету 5 голов и 1 результативная передача.

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