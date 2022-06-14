Бывший форвард сборной Дании Йон Даль Томассон возглавил «Блэкберн»

Бывший нападающий сборной Дании Йон Даль Томассон стал главным тренером «Блэкберна».

Английский клуб подписал контракт с 45-летним специалистом до конца июня 2025 года.

Предыдущим местом работы Томассона был шведский «Мальме», датчанин возглавлял команду с января 2020 года по декабрь 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Блэкберн» занял восьмое место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Предыдущим тренером команды был Тони Мобрэй, он работал в клубе с февраля 2017 года.