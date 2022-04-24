Кристиан Эриксен оценил выступление «Тоттенхэма» в этом сезоне

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал об отношении к «Тоттенхэму», за который он ранее выступал.

Сообщалось, что летом футболист может вернуться в лондонский клуб

«Я надеюсь, «Тоттенхэм» попадет в Лигу чемпионов. Я очень люблю этот клуб и надеюсь, что они покажут хорошие результаты в оставшихся играх и финишируют четвертыми», — сказал Эриксен в интервью Sky Sports после матча.

Команда на данный момент идет на пятом месте АПЛ. Сегодня, 24 апреля, клуб сыграет с «Брентфордом».