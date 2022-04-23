Конте прокомментировал ничью «Тоттенхэма» с «Брентфордом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (0:0).

«Думаю, сейчас наши соперники лучше готовятся к встречам с нами. В этом разница. Когда вы забираетесь на гору и начинается подниматься, вам становится все труднее и труднее.

Мы хотели победить, но не заслужили три очка. Теперь нам нужно как можно лучше подготовиться к последним играм, чтобы остаться в гонке за место в четверке», — цитирует Конте BBC.

Команда Антонио Конте набрала 58 очков и сохранит пятое место в турнирной таблице.