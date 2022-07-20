«Вулверхэмптон» может подписать Бентеке

«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке, сообщает The Sun.

По информации источника, «волки» начали рассматривать кандидатуру 31-летнего бельгийца после того, как отправили в аренду в «Андерлехт» Фабиу Силву.

Ранее сообщалось, что Бентеке готов сменить команду ради того, чтобы получить больше игровой практики перед ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Бентеке принял участие в 31 матче «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Во второй половине сезона футболист потерял место в основном составе команды и стал чаще появляться на замену.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Бентеке в 6 миллионов евро.