Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал вылет клуба из второй лиги Англии.

«Я никогда не видел, чтобы после вылета команды из Чемпионшипа болельщики так ее поддерживали. Мы получали эту великолепную поддержку на протяжении всего сезона. Конечно, я разочарован, опечален, расстроен, но я горжусь. В некотором смысле мы можем подвести черту под тем, что произошло, и начать возрождение клуба. Нужно попытаться двигаться вперед.

Я хочу восстановить этот клуб. Он многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь. Я хочу быть тем, кто вернет болельщикам «Дерби Каунти» счастливые дни», — цитирует Руни Sky Sports.

В матче 43-го тура чемпионшипа «Дерби Каунти» в гостях проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Уэйна Руни потеряли шансы на сохранение во втором английском дивизионе.

Клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.