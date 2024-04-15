Палмер стал первым игроком «Челси» с голами в 7 домашних матчах в АПЛ подряд
Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил хет-трик к 29-й минуте матча с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.
Хавбек забил в 7-й домашней встрече «синих» в чемпионате Англии подряд и стал первым игроком лондонцев с таким достижением.
В этом сезоне он забил 19-й гол в турнире и догнал Олли Уоткинса («Астон Вилла»), который занимает второе место в гонке бомбардиров АПЛ. Лидирует — форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн с 20 голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
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13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|4 : 0
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 1
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|5 : 1
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|2 : 2
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|0 : 2
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|0 : 2
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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