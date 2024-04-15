Палмер стал первым игроком «Челси» с голами в 7 домашних матчах в АПЛ подряд

Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил хет-трик к 29-й минуте матча с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.

Хавбек забил в 7-й домашней встрече «синих» в чемпионате Англии подряд и стал первым игроком лондонцев с таким достижением.

В этом сезоне он забил 19-й гол в турнире и догнал Олли Уоткинса («Астон Вилла»), который занимает второе место в гонке бомбардиров АПЛ. Лидирует — форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн с 20 голами.