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Сегодня, 22:40

Палмер стал первым игроком «Челси» с голами в 7 домашних матчах в АПЛ подряд

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил хет-трик к 29-й минуте матча с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.

Хавбек забил в 7-й домашней встрече «синих» в чемпионате Англии подряд и стал первым игроком лондонцев с таким достижением.

В этом сезоне он забил 19-й гол в турнире и догнал Олли Уоткинса («Астон Вилла»), который занимает второе место в гонке бомбардиров АПЛ. Лидирует — форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн с 20 голами.

Футбол
ФК Челси
Коул Палмер
0
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«Челси» — «Эвертон»: смотреть трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
15
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
16
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 4 : 0
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 2 : 0
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 1
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 5 : 1
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 2 : 2
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 2 : 2
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 0 : 1
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 0 : 2
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 0 : 2
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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