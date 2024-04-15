«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0, Палмер оформил покер

Четыре гола Палмера помогли «Челси» разгромить «Эвертон» со счетом 6:0

«Челси» дома разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура АПЛ — 6:0.

У лондонцев покер оформил Коул Палмер, еще по одному голу забили Николас Джексон и Алфи Гилкрист.

Палмер стал первым игроком «Челси», который отличился в семи домашних матчах клуба подряд в АПЛ.

Хавбек забил 20-й гол в этом сезоне и догнал форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в гонке бомбардиров чемпионата. Палмер также стал первым игроком «Челси» с марта 2010 года, который забил 4 гола в матче АПЛ. Тогда покер у «синих» оформил Фрэнк Лэмпард.

«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 27 очками — на 16-й строчке.