«Челси» и «Эвертон» сыграют в матче 33-го тура АПЛ 15 апреля

«Челси» 15 апреля дома примет «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «Эвертон» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире игру 33-го тура АПЛ покажут в тематических сообществах. Приводим ссылки с трансляциями — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.

В матч-центре «СЭ» пройдет трансляция с ключевыми событиями игры «Челси» — «Эвертон».

«Челси» с главным тренером Маурисио Почеттино находится на девятом месте с 44 очками в турнирной таблице АПЛ после 30 матчей. «Эвертон» Шона Дайча идет на 16-й строчке с 29 баллами.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии 10 декабря 2023 года «Эвертон» дома обыграл «Челси» со счетом 2:0 в 16-м туре.

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