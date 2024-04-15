«Челси» — «Эвертон»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Челси» 15 апреля дома примет «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «Эвертон» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире игру 33-го тура АПЛ покажут в тематических сообществах. Приводим ссылки с трансляциями — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.
В матч-центре «СЭ» пройдет трансляция с ключевыми событиями игры «Челси» — «Эвертон».
«Челси» с главным тренером Маурисио Почеттино находится на девятом месте с 44 очками в турнирной таблице АПЛ после 30 матчей. «Эвертон» Шона Дайча идет на 16-й строчке с 29 баллами.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии 10 декабря 2023 года «Эвертон» дома обыграл «Челси» со счетом 2:0 в 16-м туре.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|4 : 0
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 1
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|5 : 1
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|2 : 2
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|0 : 2
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|0 : 2
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7