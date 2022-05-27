Конте останется на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Антонио Конте останется на посту главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщает ESPN, 52-летний специалист продолжит работу в клубе в следующем сезоне после положительных переговоров с управляющим директором «шпор» Фабио Паратичи в Турине в пятницу.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Сезон-2021/22 клуб завершил на четвертом месте в АПЛ, набрав 71 очко в 38 матчах.