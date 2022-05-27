«Челси» проявляет интерес к Неймару

«Челси» интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает ESPN.

По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность продажи 30-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно. Это связано с тем, кто руководство «ПСЖ» намерено строить команду вокруг более молодых футболистов.

25 мая Неймар заявлял, что хочет остаться в клубе. Форвард перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордную в истории футбола сумму — 222 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.