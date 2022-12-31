Конте хочет вернуть в «Тоттенхэм» полузащитника Маркуса Эдвардса
Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте настаивает на трансфере полузащитника «Спортинга» Маркуса Эдвардса, сообщает Daily Express.
Контракт 24-летнего вингера с португальским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 5 голевых передач в 15 матчах чемпионата Португалии.
Отметим, что Эдвардс занимался в академии «Тоттенхэма», но из Англии в 2019 году переехал в Португалию.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2
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