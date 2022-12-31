Конте хочет вернуть в «Тоттенхэм» полузащитника Маркуса Эдвардса

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте настаивает на трансфере полузащитника «Спортинга» Маркуса Эдвардса, сообщает Daily Express.

Контракт 24-летнего вингера с португальским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 5 голевых передач в 15 матчах чемпионата Португалии.

Отметим, что Эдвардс занимался в академии «Тоттенхэма», но из Англии в 2019 году переехал в Португалию.