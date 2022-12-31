Шоу: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу после завершения матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) отметил игру нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Сейчас он находится в отличной форме. Он абсолютно уверен в себе. Это футболист высокого класса, который может стать одним из лучших в мире», — приводит слова Шоу BBC.

Рэшфорд рассказал, что проспал командное собрание перед матчем. За нарушение дисциплины главный тренер не включил его в стартовый состав.

Однако футболист вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.