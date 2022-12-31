Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч против «Лидса» в память о Пеле

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса».

Он вышел на поле в футболке с 10-м номером и именем Пеле на спине. Таким образом он почтил память легендарного футболиста.

Бруну Гимарайнс в футболке Пеле.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.

Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.