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Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч против «Лидса» в память о Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Бруну Гимарайнс в футболке Пеле.
Бруну Гимарайнс в футболке Пеле.
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса».

Он вышел на поле в футболке с 10-м номером и именем Пеле на спине. Таким образом он почтил память легендарного футболиста.

Бруну Гимарайнс в футболке Пеле.
Бруну Гимарайнс в футболке Пеле.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.

Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

Пеле
ФК Лидс
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
10
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
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 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
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30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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