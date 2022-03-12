Конте: «Без Роналду у «МЮ» сегодня был бы не лучший вечер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения в матче 29-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Юнайтед» (2:3) выделил игру нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Мы говорим о футболисте, который не впервые доказал, что является топ-игроком.

Криштиану Роналду и Лионель Месси — лучшие футболисты мира в эту эпоху. Они играют решающую роль, когда ты выходишь на матч против них.

Без Роналду у «МЮ» сегодня был бы не лучший вечер», — цитирует тренера BBC.

В составе хозяев хет-трик оформил Криштиану Роналду? который побил рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере. Теперь в его активе 807 голов.