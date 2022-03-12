Криштиану Роналду: «Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от хет-трика в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:2).

«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!

Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием.

Мы вновь доказали, что можем обыграть любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся.

Для «МЮ» нет пределов. Вперед, «дьяволы»!» - написал Роналду в Instagram.

Криштиану Роналду побил рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере. Теперь в его активе 807 голов.