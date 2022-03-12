Рангник: «Роналду показал, что у него все еще есть качества, чтобы играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Это было топ-выступление как от Кришитану Роналду, так и от всей остальной команды.

Я не ожидал от него хет-трика, но я ожидал, что он забьет. Вот почему я решил выпустить его на поле. Он очень хорошо выглядел на тренировке, поэтому я решил выпустить его с первых минут, а не оставить в запасе.

Сегодня Роналду показал, что у него все еще есть качества, чтобы играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», — сказал Рангник Sky Sports.

Криштиану Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. 49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 — в составе сборной Португалии.

Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.

Среди действующих футболистов это лучший результат. У Лионеля Месси, представляющего «ПСЖ» и сборную Аргентины, 55 матчей с 3 и более забитыми голами.