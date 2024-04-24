Галлахер ответил на баннер молодого болельщика «Челси»

Капитан «Челси» Конор Галлахер после матча 29-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (0:5) прокомментировал плакат молодого болельщика команды со словами «Я не хочу вашу футболку! Я хочу, чтобы вы хотели биться за «Челси» .

«Мы определенно прилагаем усилия. Я знаю, как много это значит для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в АПЛ. У нас было много взлетов и падений, и мы все еще совершенствуемся как команда, чтобы перейти на следующий уровень, и сегодня был один из тех дней, когда мы были далеки от этого. Но мы также оценим производительность и то, где мы можем стать лучше, чтобы двигаться вперед», — цитирует BBC Галлахера.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.