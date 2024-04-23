Хаверц стал первым экс-игроком «Челси», оформившим дубль в ворота лондонцев в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц оформил дубль в матче с «Челси» (5:0) в 29-м туре АПЛ.

Немец, ранее выступавший за «Челси», стал первым игроком, который забил два гола в АПЛ в ворота «синих».

В этом сезоне Хаверц провел 33 матча в чемпионате, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.