Клубы АПЛ могут потерять порядка 1,3 миллиарда евро из-за коронавируса

Клубы АПЛ рискуют потерять порядка 1,3 миллиарда евро из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph. Если сезон не будет возобновлен, то клубы могут не досчитаться доходов от продажи прав на телетрансляции на 865 миллионов. Еще 227 миллионов от проведения матчей и 198 миллионов от спонсорских контрактов.

Ранее сообщалось, что текущий сезон не возобновится в начале мая. Он будет доигран только тогда, когда это будет безопасно и уместно. Клубы АПЛ проведут переговоры со своими игроками по поводу сокращения зарплат на 30 процентов из-за ситуации с коронавирусом. По мере изменения ситуации эти условия могут быть пересмотрены. Также клубы обсудили помощь здравоохранению в борьбе с коронавирусом, а также клубам низших дивизионов.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.