Клопп заявил, что не поменяет решение об уходе из «Ливерпуля»: «Даже если мы выиграем все в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил вероятность того, что изменит решение об уходе из клуба.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

«Я хочу выиграть все в этом сезоне, но это не изменит моего мнения. И если мы ничего не выиграем, это тоже не изменит моего мнения.

Я все хорошенько обдумал. Это не зависит от какого-либо результата в этом сезоне. Главное, я вижу, что у этой команды действительно хорошая основа. Вот почему сейчас подходящий момент доверить это кому-то другому», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.