Леброн Джеймс поблагодарил Клоппа за работу в «Ливерпуле»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, являющийся болельщиком «Ливерпуля», поблагодарил главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа за работу в клубе.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

«Спасибо за все и больше того. Вы потрясающий менеджер! Вас никогда не забудут, и, что более важно, вы никогда не будете один! Красные будут скучать по тебе», — написал Джеймс в соцсети X.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.