«Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии в пятницу, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

В последних пяти очных встречах команда из Лондона была сильнее трижды (1:0, 3:2, 1:0), одна победа на счету «Ман Сити» — 4:2, еще одна встреча завершилась вничью (3:3).

Кубок Англии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты доступны на сайте «СЭ»