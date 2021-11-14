Клопп: «Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему политики.

«Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира, — приводит слова Клоппа Goal. — Не могу поверить, что мы как общество позволили этому случиться. Один уже ушел, а другой все еще в кресле. Невероятно. Почему мы позволяем таким людям вести людей за собой? К сожалению, здравомыслящие люди не нужны и не используются. Проблема в людях, за которых мы голосуем, или в системе, которая дает нам возможность голосовать за них».

Напомним, что в 2016 году Трамп стал 45-м президентом США, а Джонсон получил пост премьер-министра Великобритании в 2019-м.