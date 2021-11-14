Клопп: «Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему политики.
«Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира, — приводит слова Клоппа Goal. — Не могу поверить, что мы как общество позволили этому случиться. Один уже ушел, а другой все еще в кресле. Невероятно. Почему мы позволяем таким людям вести людей за собой? К сожалению, здравомыслящие люди не нужны и не используются. Проблема в людях, за которых мы голосуем, или в системе, которая дает нам возможность голосовать за них».
Напомним, что в 2016 году Трамп стал 45-м президентом США, а Джонсон получил пост премьер-министра Великобритании в 2019-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/liverpool-boss-klopp-says-trump-boris-johnson-elections-a/bltb9ad28bec44bdb7a
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