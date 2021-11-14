«Челси» хочет бесплатно подписать Инсинье
«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Marca.
По информации источника, 30-летний итальянец не хочет продлевать контракт с неаполитанским клубом, так как ему предлагают урезанную зарплату.
Отмечается, что лондонский клуб хочет воспользоваться ситуацией и бесплатно подписать полузащитника, дав ему требуемую зарплату.
В нынешнем сезоне Инсинье провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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