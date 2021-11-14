Криштиану Роналду поддерживает возможное назначение Зидана на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержал желание клуба пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, утверждает Manchester Evening News.
Именно француз считается основным кандидатом на смену Уле Гуннару Сульшеру.
Роналду играл под руководством Зидана в «Реале», и за проведенное вместе время пара выиграла ряд трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.
Отмечается, что Зидан еще не принял решение относительно того, стоит ли ему принимать предложение.
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