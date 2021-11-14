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Криштиану Роналду поддерживает возможное назначение Зидана на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

15:56
Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Фото AFP
Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержал желание клуба пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, утверждает Manchester Evening News.

Именно француз считается основным кандидатом на смену Уле Гуннару Сульшеру.

Роналду играл под руководством Зидана в «Реале», и за проведенное вместе время пара выиграла ряд трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.

Отмечается, что Зидан еще не принял решение относительно того, стоит ли ему принимать предложение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

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X2

17%

2.50
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Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

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24%

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П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

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Иван Шитик все материалы автора

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