Клопп в восторге от игры «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1). Действующие чемпионы прервали безвыигрышную серию в премьер-лиге из пяти игр.

— Я в восторге, это была отличная игра. Очень интенсивная, как мы и прогнозировали, — цитирует BBC Клоппа. — Мы забивали в нужные моменты, нужные игроки забивали голы, так что все хорошо, кроме забитого соперником мяча.

То, что я увидел сегодня, это не форма, а то, кто мы есть. Это были мы. Во втором тайме мы особенно были хороши. Это была настоящая битва. Не помню, чтобы «шпоры» часто получали мяч, но мы оборонялись очень хорошо. Я увидел много того, что хотел увидеть.