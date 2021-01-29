Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии. На третьей минуте у лондонцев был отменен гол из-за офсайда.

— Мы начали очень хорошо, но еще перед тем, как забить гол из офсайда, мы показали, какой игра будет для нас: хороший шанс для Мане, грубая ошибка защиты, — цитирует BBC Моуринью. — В первом тайме мы были хорошо организованы, но пропустили гол, допустив все ту же ошибку в той же зоне.

Во втором тайме пришлось внести изменения: мы потеряли Харри, пришлось менять структуру игры. Первая минута, та же ошибка, второй гол. Хороший ответ, опять ошибка, опять гол.