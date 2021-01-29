Кейн травмировал обе лодыжки в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему заменил форварда Харри Кейна в матче с «Ливерпулем». Игрок в перерыве был заменен на Эрика Ламелу.

— Кейн травмировал обе лодыжки, первую при неудачном отборе в столкновении с Тиагу, а вторую — не очень хорошо помню когда. Но две травмы обеих лодыжек, одна хуже другой — это потеря игрока на несколько недель, не знаю, — цитирует BBC Моуринью. — Есть некоторые игроки, которых вы не можете менять. Иногда и такое случается, но я считаю, что мы должны бороться с этим, больше ничего не остается.