«Просто нужны нормальные решения со стороны судьи». Клопп раскритиковал судейство после поражения от «Вест Хэма»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:3).
«Все решилось в ряде ключевых эпизодов, некоторые ситуации должны были сложиться в нашу пользу.
Соперник открыл счет в результате фола на вратаре. Рука игрока «Вест Хэма» мешает Алиссону, как он должен ловить мяч? Это бессмыслица.
Еще один эпизод — грубый отбор мяча Аароном Крессуэллом у Джордана Хендерсона. Да, он сыграл в мяч, но нужно контролировать свое тело.
В итоге было два момента, серьезно повлиявших на игру. Но решения по ним принимал не «Вест Хэм».
Вот что мог сделать Алиссон? Именно из-за таких моментов вратаря и принято защищать. Если игрок прыгает вверх с поднятой рукой и сталкивается с рукой вратаря — это же важная часть тела голкипера. Люди говорят, что я ищу оправдания, но я спокоен. Просто нужны нормальные решения со стороны судьи, сегодня же мы этого не увидели", — сказал Клопп BBC.
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