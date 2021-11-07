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Мойес — о победе над «Ливерпулем»: «Это говорит о том, что мы можем претендовать на самые высокие места»

7 ноября, 22:52
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:2).

«Даже при счете 3:1 мы не могли чувствовать себя комфортно, «Ливерпуль» был очень хорош, поэтому нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сдержать их.

Команда приложила невероятные усилия, мы могли забить еще несколько голов. Этот результат говорит о том, что мы действительно можем претендовать на самые высокие места.

Можем ли мы претендовать на победу в АПЛ? Я хочу всегда сохранять позитивный настрой, и мне бы хотелось сказать, что мы способны на это. Однако на данный момент я так сказать не могу», — цитирует Мойеса BBC.

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Иван Шитик все материалы автора

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