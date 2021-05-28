Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар рассказал о желании вернуться в «Челси»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар заявил, что хотел бы вернуться в «Челси».

«Конечно, я хотел бы вернуться в «Челси», но сначала мне нужно вернуться на топ-уровень в Европе. Думаю, у меня будет такая возможность. Надеюсь, что смогу показывать высокий класс и двери для меня будут открыты. У меня хорошие отношения с «Челси». Очень люблю этот клуб и его фанатов. Как только мой контракт закончится, я буду готов рассмотреть вариант с возвращением в «Челси» — приводит Goal слова Оскара.

Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 по январь 2017 года. В январе 2017 года он перешел в «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

В чемпионате Китая-2021 Оскар провел 5 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. Контракт 29-летнего бразильца с китайским клубом действует до ноября 2024 года.