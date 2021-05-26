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Клопп, Артета, Бьелса и Мойес претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в мае

08:36
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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера мая. За звание поборются Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), Марсело Бьелса («Лидс»), Дэвид Мойес («Вест Хэм»).

В мае «Ливерпуль» выиграл в пяти матчах. У «Арсенала» также пять побед. «Лидс» побеждал четыре раза и один раз проиграл. «Вест Хэм» трижды выигрывал, один раз сыграл вничью и единожды проиграл.

Лучшим тренером апреля ранее был признан Стив Брюс («Ньюкасл»).

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2153014

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