Клопп, Артета, Бьелса и Мойес претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в мае

Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера мая. За звание поборются Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), Марсело Бьелса («Лидс»), Дэвид Мойес («Вест Хэм»).

В мае «Ливерпуль» выиграл в пяти матчах. У «Арсенала» также пять побед. «Лидс» побеждал четыре раза и один раз проиграл. «Вест Хэм» трижды выигрывал, один раз сыграл вничью и единожды проиграл.

Лучшим тренером апреля ранее был признан Стив Брюс («Ньюкасл»).