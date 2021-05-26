Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптон» готов продать Невеша летом

09:32
Теги:

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может покинуть клуб летом, сообщает The Athletic.

По информации СМИ, клуб готов продать Невеша за 35 миллионов фунтов. Вырученные деньги планируют использовать для обновление состава. Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере игрока.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года. В сезоне 2020/2021 24-летний португалец провел 36 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2610058/2021/05/25/wolves-new-boss-lage-the-frontrunner-but-club-mulling-options-with-35m-neves-sale-planned-to-fund-rebuild/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии
Российский нападающий выдал матч года. Но это не помогло его команде выиграть
ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Не качает права и готовит на уровне ресторанов «Мишлен». Артем Лобов — неизвестные истории о невесте Конора

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд