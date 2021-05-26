«Вулверхэмптон» готов продать Невеша летом

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может покинуть клуб летом, сообщает The Athletic.

По информации СМИ, клуб готов продать Невеша за 35 миллионов фунтов. Вырученные деньги планируют использовать для обновление состава. Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере игрока.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года. В сезоне 2020/2021 24-летний португалец провел 36 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.