Рюдигер рассказал, когда начнет переговоры по новому контракту с «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, когда планирует начать переговоры по новому контракту с клубом.

«Тухель заявил, что хочет, чтобы я остался? Мне приятно, я очень рад. Решения всегда зависят и от тренерского штаба, но в долгосрочном плане на это все равно не стоит рассчитывать. Мы обсудим вопрос о контракте с клубом после чемпионата Европы», — цитирует Kicker Рюдигера.

В сезоне-2020/21 Рюдигер провел 33 матча за «Челси», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт 28-летнего немца с «синими» действует до конца июня 2022 года.