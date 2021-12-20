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Кейн: «У «Тоттенхэма» были более опасные моменты. Мы разочарованы тем, что не смогли обыграть «Ливерпуль»

Кейн прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
08:49
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«У «Тоттенхэма» были более опасные моменты, — приводит слова Кейна BBC. — Мы разочарованы тем, что не смогли обыграть «Ливерпуль». Матч был тяжелым. Но команда здорово отреагировала на отставание в счете».

В прошедшей встрече 28-летний англичанин отметился забитым мячом. На его счету девять голов и две голевые передачи в 21 игре в нынешнем сезоне.

После 18 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 41 очком располагается на второй позиции.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58962227

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Карен Саркисян все материалы автора

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