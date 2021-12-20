Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике Джеке Уилшире, который тренируется вместе с лондонской командой.

«Прекрасно, что Уилшир тренируется с «Арсеналом», — приводит слова Артеты The Sun. — Джек — тот человек, который придает клубу особые чувства. Он каждый день приходит на тренировки с улыбкой на лице, старается изо всех сил. Его талант неоспорим. Игроки «Арсенала» говорят, что Уилшир — лучший на тренировках. Мы здесь, чтобы поддержать его следующий шаг в карьере».

Тренер ответил, достаточно ли хорош Уилшир, чтобы играть в чемпионате Англии.

«100 процентов. Если Уилшир сомневается, я могу ему об этом сказать», — сказал он.

Напомним, что после ухода из «Борнмута» 29-летний англичанин находится без клуба. Ранее он выступал за «Арсенал» с 2008 до 2018 года.