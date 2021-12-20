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Сон Хын Мин о матче с «Ливерпулем»: «Я принимал неправильные решения»

Сон Хын Мин считает, что «Тоттенхэм» мог победить «Ливерпуль»
08:48
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о результате матча 18-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

«Думаю, это была особенная игра. Чувствовалось серьезное напряжение, обе команды были очень сильны. Иногда действительно чувствуешь давление, но в этой встрече мне это очень понравилось. Мы знаем, что «Ливерпуль» действительно силен.

Мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, наш игровой план был четким. У нас было достаточно шансов, чтобы закончить игру. Честно говоря, мне очень жаль, потому что у меня было много возможностей, но я совершал неправильные действия и принимал неправильные решения», — приводит слова Сон Хын Мина BBC Sport.

«Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 26 очков.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58962227

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Екатерина Савостина все материалы автора

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