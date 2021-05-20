Кейн рассказал о своем будущем в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением по поводу своего будущего в команде.

«Я надеюсь, что у нас достаточно хорошие отношения (с президентом клуба Дэниэлом Леви). Я провел в «Тоттенхэме» 16 лет своей жизни. Надеюсь, что мы сможем провести хороший и честный разговор, чтобы понять, какую позицию занимает каждая из сторон.

Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься, посмотреть, где я нахожусь, а потом по-хорошему и честно поговорить с президентом. Это точно. Я надеюсь, что мы сможем поговорить. Уверен, что он захочет изложить свое видение ситуации, но в конечном итоге все будет зависеть от меня, от того, что я чувствую, от того, что будет лучше для меня и моей карьеры в данный момент.

Не хочу жалеть о чем-то в конце карьеры. А хочу показать свой максимум. Уже говорил, что никогда не заявлял о намерении провести всю карьеру в «Тоттенхэме». Никогда не говорил, что уйду из клуба. Но, знаете ли, я нахожусь на этой стадии. Люди могут смотреть на это так: «Он отчаянно нуждается в трофеях, ему просто нужны трофеи», – приводит слова Кейна The Telegraph.

Ранее появилась информация о том, что Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 34 матча в чемпионате Англии, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.