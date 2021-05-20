Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм включен в Зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

«Для меня большая честь быть введенным в Зал славы АПЛ вместе с легендами. Премьер-лига была такой важной частью моей карьеры и жизни.

Я всегда говорил, что на протяжении всей моей игровой карьеры и за ее пределами мне так повезло, что у меня есть невероятные фанаты, которые без конца поддерживают меня, поэтому спасибо всем, кто проголосовал», - приводит слова Бекхэма официальный сайт АПЛ.

Бекхэм – воспитанник «Манчестер Юнайтед». За основную команду играл с 1993 по 2003 год. Провел в чемпионате Англии 265 матчей и забил 62 гола. В составе команды выигрывал шесть чемпионских титулов премьер-лиги, два Кубка Англии и один раз Лигу чемпионов.

Ранее в Зал Славы попали Стивен Джеррард, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.