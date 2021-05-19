Кейн хочет перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает The Times.

По информации СМИ, Кейн хочет уйти в другой английский клуб. «Манчестер Сити» уже общался с представителями игрока. Сообщается, что он хотел уйти еще год назад, но руководству «Тотенхэма» удалось убедить его остаться.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.