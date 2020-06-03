Капитан «Уотфорда» Дини впервые пришел на тренировку после карантина. Ранее он выступал против общих занятий

Капитан и нападающий «Уотфорда» Трой Дини впервые посетил тренировку команды после того, как руководство АПЛ разрешило клубам проводить общие тренировки в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее 31-летний англичанин заявлял, что отказывается возвращаться к тренировкам на клубной базе «Уотфорда», поскольку опасается заразить своих близких коронавирусом, в том числе, своего 5-месячного сына, у которого есть проблемы с дыханием.

Возобновление чемпионата Англии-2019/20 запланировано на 17 июня.