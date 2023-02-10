Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно, и никто не сможет меня в этом разубедить»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о лидерстве клуба в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Мы в чемпионской гонке, но впереди долгий путь, и, поверьте, никто еще не думает о мае. Это клише, но мы идем от матча к матчу, от тренировки — к тренировке. Один шаг за раз.

Тем, кто все еще не верит в нашу команду, скажу следующее: мы можем достичь чего угодно. И никто не сможет меня в этом разубедить. Я так горжусь быть капитаном этого клуба. Чувствую, что останусь здесь надолго», — цитирует игрока The Players' Tribune.

«Арсенал» с 50 очками и одним матчем запаса лидирует в АПЛ. Второе место у «Манчестер Сити» (45 очков).