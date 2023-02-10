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Экс-тренер «Вест Бромвича» Пулис — о Гнабри: «Когда он играл у меня он даже и близко не был к уровню «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказался об игре нападающего «Баварии» Сержа Гнабри в АПЛ.

Немецкий вингер играл в системе «Арсенала» с 2011 по 2016 год. С 2015 по 2016 он находился в аренде в «Вест Бромвиче».

«Меня всегда упрекают в этом, но люди забывают о том, что он был у в «Вест Бромвиче» в аренде. До этого он был в «Арсенале», а Венгер был его тренером, который в итоге продал его «Вердеру» за 7 миллионов фунтов. Он тренировал его с 14 лет, а у нас Серж был в аренде лишь пару месяцев. Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду», — приводит слова Пулиса Evening Standard.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за «Баварию» 28 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. Его команда занимает 1-е место в турнирной таблице бундеслиги.

Серж Гнабри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Вест Бромвич
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 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
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Ливерпуль – Эвертон
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Гарри Кейн

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