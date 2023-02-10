Футболистки «Манчестер Юнайтед» против возвращения Гринвуда в клуб

Женская команда «Манчестер Юнайтед» против возвращения полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

По информации источника, женский состав клуба обеспокоен возвращением футболиста в команду. Они шокированы аудиозаписью, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.