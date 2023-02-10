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Сегодня, 09:27

Футболистки «Манчестер Юнайтед» против возвращения Гринвуда в клуб

Виталий Косик
Корреспондент
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Женская команда «Манчестер Юнайтед» против возвращения полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

По информации источника, женский состав клуба обеспокоен возвращением футболиста в команду. Они шокированы аудиозаписью, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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