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Сегодня, 13:20

Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов против «Ливерпуля» в четвертьфинале Кубка Англии

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Обычно их матчи всегда результативные. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера». Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья — не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

Матч четвертьфинала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» пройдет в среду, 20 декабря, на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:45 мск.

Источник: ODDS.RU
Андрей Канчельскис
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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