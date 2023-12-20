«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Санчо, если не найдет ему клуб

«Манчестер Юнайтед» будет применять более жесткий подход к контрактам собственных игроков, в которых клуб не нуждается, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в случае с вингером Джейдоном Санчо клуб может расторгнуть соглашение, если не найдет игроку команду. 23-летний англичанин перешел из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году за 85 миллионов евро.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В сезоне-2023/24 англичанин сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.