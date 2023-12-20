Нуну Эшпириту Санту стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.

49-летний португалец подписал контракт на два с половиной года. Он дебютирует во главе команды в матче против «Борнмута» в 18-м туре АПЛ, который пройдет в субботу, 23 декабря.

Последним местом работы Нуну был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в ноябре. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

19 декабря «лесники» объявили об уходе Стива Купера, который возглавлял команду с сентября 2021 года. После 17 туров «Ноттингем Форест» 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.